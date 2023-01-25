Может вручить даже руководитель ЖЭКа. В ВСУ рассказали о законных способах получения повестки

В Украине человеку могут вручить повестку где угодно, ведь законодательство четко не регламентирует точное место. При этом ее может вручить не только представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Романа Горбача в комментарии АрмияInform .

Он отметил, что повестку не обязательно должен вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Так, его может вручить любое должностное лицо, предусмотренное законодательством, - руководитель учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководитель ЖЭКа, ОСМД и т.д.

Если же потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей.

"Если призывник отказывается выполнять правила военного учета, то к нему может примениться ответственность согласно законодательству. Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избегнул отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность", - объяснил Горбач.

Он призвал не тиражировать видео, где якобы представители территориальных центров вручают повестки незаконным способом. Вероятно, что российская пропаганда очень способствует тому, чтобы такие видео распространялись в больших масштабах.

"Спросим себя: кому в первую очередь это выгодно? Конечно, это на руку российской пропаганде, чтобы подорвать авторитет ВСУ в обществе", - сказал он.

Горбач напомнил, что на данный момент никаких волн мобилизации нет. Так, на первом этапе у территориальных центров были большие очереди и комплектовалось много новых частей. А сейчас объемы мобилизации снизились в разы.

"Сейчас нужны специалисты на новые образцы вооружения, которые нам предоставляют партнеры. А также для доукомплектования отдельных частей, замены тех, кто на передовой с начала войны. Им нужно время на отдых. Не будет преувеличением сказать, что сейчас решающий период для нашего государства. Каждый гражданин должен осознать всю ответственность, которая на него возложена законодательством, и с пониманием отнестись к мобилизационным мерам, которые проходят в государстве", - сказал он.

Горбач отметил, что если у мобилизованных есть опыт военной службы и у них непродолжительный перерыв в прохождении службы, они могут сразу отправляться в боевые воинские части. При этом личный состав, ранее не проходивший службы, направляют в учебные центры, где их обучают по определенным специальностям. И только после этого они прибывают в воинские части на конкретные должности.