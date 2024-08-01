Може вплинути на дії РФ. У Зеленського розповіли, кого чекають на другому саміті миру

Другий саміт миру може значною мірою вплинути на хід бойових дій на фронті в Україні та на дії Росії.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посилання на його інтерв'ю Bloomberg.

За словами Єрмака, другий саміт миру може пройти в країні так званого Глобального Півдня, ймовірно, на Близькому Сході. Це продемонструє єдність світу на тлі спроб Росії роз’єднати його.

"Найважливіше очікування від другого саміту - це формування основних передумов для припинення бойових дій. Нам потрібно якомога швидше закінчити цю війну, щоб досягти справедливого миру", - наголосив він.

Водночас глава ОП зауважив, що для України дуже важливо забезпечити участь Китаю у наступному саміті. Він вважає, що КНР є "великим гравцем, який дійсно здатний впливати на Росію".