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Может повлиять на действия РФ. У Зеленского рассказали, кого ждут на втором саммите мира

Четверг 01 августа 2024 22:21
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Может повлиять на действия РФ. У Зеленского рассказали, кого ждут на втором саммите мира Фото: Андрей Ермак (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Второй саммит мира может повлиять на ход боевых действий на фронте в Украине и на действия России.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

По словам Ермака, второй саммит мира может пройти в стране так называемого Глобального Юга, вероятно, на Ближнем Востоке. Это продемонстрирует единство мира на фоне попыток России разъединить его.

"Самое важное ожидание от второго саммита - это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее закончить эту войну, чтобы достичь справедливого мира", - подчеркнул он.

В то же время, глава ОП отметил, что для Украины очень важно обеспечить участие Китая в следующем саммите. Он считает, что КНР является "великим игроком, действительно способным влиять на Россию".

Саммит мира

В начале июня этого года Украина провела в Швейцарии первый саммит мира, на который Россию не звали. Тогда во встрече приняли участие представители почти 100 стран и международных организаций.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо организовать второй саммит мира до конца этого года. Вероятно, западнее пригласят Россию. Но пока есть сомнения в ее участии, поскольку российские чиновники крайне категоричны в своих заявлениях о такой возможности.

Более подробно об этом – в материале РБК-Украина.

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