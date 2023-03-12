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Може відвідати Крим? У Путіна анонсували заходи до річниці окупації

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін може відвідати тимчасово окупований Крим з нагоди дев'ятої річниці його анексії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новини".

У програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Россия-1" повідомили, що диктатор наступного тижня відвідає з робочою поїздкою один із російських регіонів.

"Оскільки наступного тижня виповнюється дев'ять років з моменту возз'єднання Росії і Криму, логічно припустити, що будуть і події, пов'язані з цією датою", - заявили в програмі.

Також, за даними програми, у нього заплановані міжнародні контакти.

Офіційних повідомлень Кремля з приводу участі диктатора в заходах в окупованому Криму поки що не було.

Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес сумнівається в тому, що російський диктатор Володимир Путін залишиться при владі до кінця року.

Окрім того, представник ГУР МО України Вадим Скибіцький заявляв, що звільнення Кримського півострова від окупації є лише питанням часу.

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