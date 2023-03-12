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Может посетить Крым? У Путина анонсировали мероприятия к годовщине оккупации

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин может посетить временно оккупированный Крым по случаю девятой годовщины его аннексии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандисткое СМИ "РИА Новости".

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщили, что диктатор на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из российских регионов.

"Так как на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой", - заявили в программе.

Также, по данным программы, у него запланированы международные контакты.

Официальных сообщений Кремля по поводу участия диктатора в мероприятиях в оккупированном Крыму пока не было.

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес сомневается в том, что российский диктатор Владимир Путин останется у власти до конца года.

Кроме того, представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявлял, что освобождение Крымского полуострова от оккупации является лишь вопросом времени.

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Крим