Может вызвать аварию. Россияне хотят перевести четвертый энергоблок ЗАЭС в "горячий останов"

Российские захватчики собираются перевести энергоблок №4 на Запорожской атомной электростанции в состояние "горячего останова". Это может повлечь за собой аварию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина .

Отмечается, что псевдоруководитель станции Юрий Черничук уже издал соответствующее "распоряжение". Однако учитывая подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС, Каховское водохранилище обезвожено, а значит - при запуске большего количества энергоблоков в работу, водоснабжения для охлаждения реакторов может быть недостаточно.

"При этом, захватчики сознательно не выполняют решение украинского регулятора и не выводят энергоблок №5 в "холодный останов", - сказал Котин.

Угроза аварийной ситуации

По словам президента ГП "НАЭК "Энергоатом", в случае функционирования двух энергоблоков в состоянии "горячего останова" - на станции есть реальная угроза наступления аварийной ситуации.

Украинский оперативный персонал, который уже более полутора лет обеспечивает ядерную и радиационную безопасность крупнейшего в Европе атомного объекта никак не может повлиять на эту ситуацию, ведь вынужден постоянно терпеть угрозы и запугивания со стороны вооруженных российских военных.

"И понимая последствия таких действий, на прошлой неделе часть атомщиков Запорожской АЭС покинула станцию, не желая участвовать в замыслах россиян. Ведь такими действиями захватчики в очередной раз подвергают опасности весь мир!", - добавил Котин.

Ситуация на ЗАЭС

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. При этом ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали пруд-охладитель на станции.

После этого в разведке заявили, что россияне уменьшают присутствие на станции. Оставшемуся персоналу приказали обвинять Украину в случае аварийной ситуации. Сегодня Буданов сказал, что угроза искусственной техногенной катастрофы на оккупированной Запорожской АЭС начинает спадать.

Позже Котин сообщил, что питание по основной линии 750 кВ на Запорожской атомной электростанции удалось восстановить. До этого она была в режиме частичного блекаута.