Може призвести до ядерної аварії. США стурбовані ситуацією з електрикою в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першої заступниці помічника держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер під час брифінгу .

" Напади Росії призвели до відключення зовнішнього живлення українських атомних електростанцій. Це змушує реактори на станціях аварійно зупинятися. Надійне зовнішнє електропостачання є необхідним для безпечної роботи українських атомних електростанцій, будь-якої електростанції загалом. А без зовнішньої потужності для охолодження ядерного палива це може призвести до ядерної аварії. Це важливо, і ці атаки потрібно припинити", - пояснила Ганзер.

Вона додала, що Росія цілком очевидно руйнує цивільну електричну інфраструктуру України, і вважає це "неприйнятними та ганебним продовженням і без того жорстокої, невиправданої війни Росії проти України та українського народу".