Може призвести до ядерної аварії. США стурбовані ситуацією з електрикою в Україні
США вважають за необхідне забезпечити безперебійне електропостачання атомних станцій України, щоб недопустити ядерної аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першої заступниці помічника держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер під час брифінгу.
"Напади Росії призвели до відключення зовнішнього живлення українських атомних електростанцій. Це змушує реактори на станціях аварійно зупинятися. Надійне зовнішнє електропостачання є необхідним для безпечної роботи українських атомних електростанцій, будь-якої електростанції загалом. А без зовнішньої потужності для охолодження ядерного палива це може призвести до ядерної аварії. Це важливо, і ці атаки потрібно припинити", - пояснила Ганзер.
Вона додала, що Росія цілком очевидно руйнує цивільну електричну інфраструктуру України, і вважає це "неприйнятними та ганебним продовженням і без того жорстокої, невиправданої війни Росії проти України та українського народу".
Представниця Держдепу сказала, що США "твердо вірять", що Запорізька атомна електростанція та енергія, яка там виробляється належить Україні. До того ж нагадала, що вони підтримують зусилля МАГАТЕ та генерального директора Гроссі щодо захисту Запорізької АЕС.
Нагадаємо, міжнародне агентство з атомної енергії вирішило посилити свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні на тлі російських обстрілів.
В Росії заявляють, що захоплену українську Запорізьку атомну електростанцію не збираються виводити з-під контролю Росії, за їх словами лише вони можуть забезпечити ядерну безпеку АЕС.
Раніше ми писали, як Україна пережила 8 хвиль ракетних атак на енергетичну інфраструктуру.
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