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Может привести к ядерной аварии. США обеспокоены ситуацией с электричеством в Украине

Новина українською →
США, Среда 07 декабря 2022 17:53
Может привести к ядерной аварии. США обеспокоены ситуацией с электричеством в Украине Фото: США обеспокоены ситуацией с электричеством в Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

США считают необходимым обеспечить бесперебойное электроснабжение атомных станций Украины, чтобы не допустить ядерной аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя помощника госсекретаря США в Бюро по международной безопасности и ядерному нераспространению Энн Ганзер во время брифинга.

Приступы России привели к отключению внешнего питания украинских атомных электростанций. Это заставляет реакторы на станциях аварийно останавливаться. Надежное внешнее электроснабжение необходимо для безопасной работы украинских атомных электростанций, любой электростанции в целом. А без внешней мощности для охлаждения ядерного топлива это может привести к ядерной аварии. Это важно, и эти атаки нужно прекратить", – пояснила Ганзер.

Она добавила, что Россия совершенно очевидно разрушает гражданскую электрическую инфраструктуру Украины, и считает это "неприемлемым и позорным продолжением и без того жестокой, неоправданной войны России против Украины и украинского народа".

Представитель Госдепа сказала, что США "твердо верят", что Запорожская атомная электростанция и энергия, которая там производится, принадлежит Украине. К тому же напомнила, что они поддерживают усилия МАГАТЭ и генерального директора Гросси по защите Запорожской АЭС.

Напомним, международное агентство по атомной энергии решило усилить свое присутствие во всех атомных электростанциях в Украине на фоне российских обстрелов.

В России заявляют, что захваченную украинскую Запорожскую атомную электростанцию не собираются выводить из-под контроля России , по их словам, только они могут обеспечить ядерную безопасность АЭС.

Раньше мы писали, как Украина пережила 8 волн ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.

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