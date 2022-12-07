Может привести к ядерной аварии. США обеспокоены ситуацией с электричеством в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя помощника госсекретаря США в Бюро по международной безопасности и ядерному нераспространению Энн Ганзер во время брифинга .

Приступы России привели к отключению внешнего питания украинских атомных электростанций. Это заставляет реакторы на станциях аварийно останавливаться. Надежное внешнее электроснабжение необходимо для безопасной работы украинских атомных электростанций, любой электростанции в целом. А без внешней мощности для охлаждения ядерного топлива это может привести к ядерной аварии. Это важно, и эти атаки нужно прекратить", – пояснила Ганзер.

Она добавила, что Россия совершенно очевидно разрушает гражданскую электрическую инфраструктуру Украины, и считает это "неприемлемым и позорным продолжением и без того жестокой, неоправданной войны России против Украины и украинского народа".