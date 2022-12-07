Может привести к ядерной аварии. США обеспокоены ситуацией с электричеством в Украине
США считают необходимым обеспечить бесперебойное электроснабжение атомных станций Украины, чтобы не допустить ядерной аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя помощника госсекретаря США в Бюро по международной безопасности и ядерному нераспространению Энн Ганзер во время брифинга.
Приступы России привели к отключению внешнего питания украинских атомных электростанций. Это заставляет реакторы на станциях аварийно останавливаться. Надежное внешнее электроснабжение необходимо для безопасной работы украинских атомных электростанций, любой электростанции в целом. А без внешней мощности для охлаждения ядерного топлива это может привести к ядерной аварии. Это важно, и эти атаки нужно прекратить", – пояснила Ганзер.
Она добавила, что Россия совершенно очевидно разрушает гражданскую электрическую инфраструктуру Украины, и считает это "неприемлемым и позорным продолжением и без того жестокой, неоправданной войны России против Украины и украинского народа".
Представитель Госдепа сказала, что США "твердо верят", что Запорожская атомная электростанция и энергия, которая там производится, принадлежит Украине. К тому же напомнила, что они поддерживают усилия МАГАТЭ и генерального директора Гросси по защите Запорожской АЭС.
Напомним, международное агентство по атомной энергии решило усилить свое присутствие во всех атомных электростанциях в Украине на фоне российских обстрелов.
В России заявляют, что захваченную украинскую Запорожскую атомную электростанцию не собираются выводить из-под контроля России , по их словам, только они могут обеспечить ядерную безопасность АЭС.
Раньше мы писали, как Украина пережила 8 волн ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.
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