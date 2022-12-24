Не може навіть пролікуватись. Окупант, що повернувся до РФ, скаржиться на життя (відео)

Російські солдати, які повернулися з України, виявилися нікому не потрібними. Вони не можуть працевлаштуватися, ні навіть отримати медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом.

"Я нещодавно повернувся зі "спецоперації", був поранений під Сєвєродонецьком. Я не можу ні працевлаштуватися, ні виявитися корисним, ні навіть отримати медичну допомогу. Нас практично нікого не залишилося живими, ми не знаємо, куди нам звернутися", - розповів один із окупантів в ефірі росТБ.