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Не может даже пролечиться. Вернувшийся в РФ оккупант жалуется на жизнь (видео)

Фото: вернувшийся в РФ оккупант жалуется на жизнь (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вернувшиейся из Украины российские солдаты оказались никому не нужны. Они не могут трудоустроиться, ни даже получить медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом.

"Я не так давно вернулся из "спецоперации", был ранен под Северодонецком. Я не могу ни трудоустроиться, ни оказаться полезным, ни даже получить медпомощь. Нас практически никого не осталось в живых, мы не знаем, куда нам обратиться”, - рассказал один из оккупантов в эфире росТВ.

Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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