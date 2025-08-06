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"Може коштувати життя": Буданов пояснив, чому не варто поширювати чутки про фронт

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія активно веде проти України інформаційні війни, намагаючись зруйнувати єдність суспільства зсередини.Українцям варто не поширювати чуток та не ділитися надмірною інформацією про фронт в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

"Російська Федерація системно веде не операції, навіть не війну - а саме війни, спрямовані на маніпуляцію емоціями нашого суспільства. Росіяни вважають, що це призведе до внутрішньої дестабілізації держави. Але я впевнений, що їм це не вдасться", - підкреслив Буданов.

Керівник розвідки закликав українців бути свідомими споживачами інформації та не поширювати неперевірені чутки й не піддаватися емоціям.

"Іноді надмірне бажання знати про перебіг бойових дій, точні кількості зброї чи номенклатуру поставок стає причиною втрат наших захисників", - зазначив він.

Керівник ГУР також попередив про ризики довіри закордонним ЗМІ.

"У кожної країни свої державні цілі. Ми маємо це поважати, але брати лише перевірені факти", - зауважив він.

Кирило Буданов також наголосив, що ЗСУ щодня завдають ударів по стратегічно важливих об’єктах у Росії.

"Щодня щось гримить - і так буде доти, доки ми не завершимо цю війну. І Росія має до цього серйозно ставитися", - підсумував глава ГУР.

Безпека в соцмережах

Зауважимо, що зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора.

Завдяки йому люди можуть повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах.

Однак не варто забувати правила безпечного листування як в соцмережах, так і в месенджерах.

Зокрема в Центрі національного спротиву українцям пояснювали, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах.

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ГУРВійна Росії проти України