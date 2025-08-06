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"Может стоить жизни": Буданов объяснил, почему не стоит распространять слухи о фронте

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия активно ведет против Украины информационные войны, пытаясь разрушить единство общества изнутри. Украинцам стоит не распространять слухи и не делиться чрезмерной информацией о фронте в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"Российская Федерация системно ведет не операции, даже не войну - а именно войны, направленные на манипуляцию эмоциями нашего общества. Россияне считают, что это приведет к внутренней дестабилизации государства. Но я уверен, что им это не удастся", - подчеркнул Буданов.

Руководитель разведки призвал украинцев быть сознательными потребителями информации и не распространять непроверенные слухи и не поддаваться эмоциям.

"Иногда чрезмерное желание знать о ходе боевых действий, точные количества оружия или номенклатуру поставок становится причиной потерь наших защитников", - отметил он.

Руководитель ГУР также предупредил о рисках доверия зарубежным СМИ.

"У каждой страны свои государственные цели. Мы должны это уважать, но брать только проверенные факты", - отметил он.

Кирилл Буданов также отметил, что ВСУ ежедневно наносят удары по стратегически важным объектам в России.

"Ежедневно что-то гремит - и так будет до тех пор, пока мы не завершим эту войну. И Россия должна к этому серьезно относиться", - подытожил глава ГУР.

Безопасность в социальных сетях

Заметим, что сейчас для многих украинцев смартфон стал универсальным цифровым оружием в войне против агрессора.

Благодаря ему люди могут сообщать ВСУ о технике оккупанта, бороться с российской пропагандой или просто общаться со своими знакомыми в мессенджерах.

Однако не стоит забывать правила безопасной переписки как в соцсетях, так и в мессенджерах.

В частности в Центре национального сопротивления украинцам объясняли, какой информацией не стоит делиться в чатах или группах.

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ГУРВойна России против Украины