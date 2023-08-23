Може допомогти Україні. Уряд Японії хоче дозволити експорт летального озброєння

"Японський уряд повідомив правлячим партіям, що летальну зброю може експортуватися для конкретних небойових цілей", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до "трьох принципів" Японії, що охоплюють оборонне обладнання та передачу технологій, уряд дозволив експорт летальної зброї тільки країнам, які спільно розробляють або виробляють оборонне обладнання.

Як нові зміни можуть допомогти Україні

Тим часом країнам, які співпрацюють з Токіо в питаннях безпеки, дозволено експорт несмертоносного обладнання, яке буде використовуватися в п'яти небойових сферах: порятунок, транспортування, пильність, спостереження і розмінування.

Ця перспектива, однак, була розширена в середу, коли уряд роз'яснив, що летальну зброю можна експортувати, якщо її мета потрапляє до п'яти небойових зон.

"Обговорення в робочій групі зі спрощення принципів передання оборонної техніки відбуваються з квітня", - йдеться у матеріалі.

Водночас Японія прагне зміцнити свою внутрішню оборонну промисловість і краще реагувати на сувору обстановку в галузі безпеки, а також сподівається розширити підтримку країн, які зазнали військового вторгнення, як-от Україна.

Допомога Україні від Японії

Нещодавно повідомлялось, що Японія готова надати Україні додаткову підтримку через проєкти Світового банку з ремонту житла, яке постраждало через агресію РФ.

До цього уряд Японії передав Україні близько 100 вантажівок для Збройних сил України. Також Токіо передав для українських військових пайки.