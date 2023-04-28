UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не може бути жодних табу. Зеленський закликав надати Україні далекобійну зброю та авіацію

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройним силам України потрібні далекобійна зброя, авіація та артилерія, саме тому у безпековій допомозі не може бути жодних табу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

"Я поінформував колег про ситуацію на полі бою та окреслив перспективи, які ми зараз маємо. Вважаю, що одним з найголовніших висновків нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що у безпековій допомозі Україні не може бути жодних табу", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що кожне штучне обмеження для України - це лише чергова терористична можливість для РФ. За його словами, буде абсолютно справедливим надати нашим воїнам все, що потрібно для захисту.

"Зокрема, це стосується далекобійної зброї та авіації, достатньої кількості артилерії та бронетехніки. Ми готуємось до контрнаступу і всі це знають, тому деталі наших домовленостей озвучувати не буду", - додав президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 квітня, український президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

Ми повідомляли, що сьогодні президент Чехії прибув до України разом зі словацькою колегою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні