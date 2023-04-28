Не може бути жодних табу. Зеленський закликав надати Україні далекобійну зброю та авіацію

Збройним силам України потрібні далекобійна зброя, авіація та артилерія, саме тому у безпековій допомозі не може бути жодних табу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

"Я поінформував колег про ситуацію на полі бою та окреслив перспективи, які ми зараз маємо. Вважаю, що одним з найголовніших висновків нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що у безпековій допомозі Україні не може бути жодних табу", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що кожне штучне обмеження для України - це лише чергова терористична можливість для РФ. За його словами, буде абсолютно справедливим надати нашим воїнам все, що потрібно для захисту.

"Зокрема, це стосується далекобійної зброї та авіації, достатньої кількості артилерії та бронетехніки. Ми готуємось до контрнаступу і всі це знають, тому деталі наших домовленостей озвучувати не буду", - додав президент.