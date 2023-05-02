Може не бути вирішальним. Кулеба пояснив, як правильно ставитися до контрнаступу ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ не слід сприймати як вирішальний бій. Вирішальною битвою буде та, що призведе до повного визволення українських територій.

"Війна складається з декількох битв. Якщо ми цим контрнаступом вирішимо це завдання, значить скажемо: "Це була вирішальна битва, дякую за підтримку, ми перемогли". Але це буде наприкінці, а не на початку. Можливо, цей контрнаступ не буде вирішальним, і буде потрібен ще один. Це боротьба проти наративів, що в якийсь момент Україні потрібно буде здатися. Ось проти цього спрямована моя фраза про те, що контрнаступ не є вирішальним", - підсумував Кулеба.

За словами Кулеби, війною треба займатися, оскільки це щоденна робота.

"Хочу звернути увагу: всі цитують аналітику. Подивіться на кількість контактів Залужного: вчора розмова з Міллі, позавчора розмова з командувачем сил НАТО в Європі, подивіться на міжнародні візити президента. Немає такого дзвінка, щоб президент не порушував тему зброї, необхідної для наших бригад , які підуть у контрнаступ", - додав глава МЗС.

Коментуючи заяви західних ЗМІ про можливий "провал контрнаступу", міністр сказав наступне: "Це ті ж експерти та медіа, які напередодні 24 лютого говорили, що Україна не встоїть під ударами Росії. Скептики говорили "ні", оптимісти давали тиждень. Треба менше говорити". про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся".