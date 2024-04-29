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Може бути відволікаючий маневр: у ДПСУ пояснили накопичення російських військ на кордонах

Фот: Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Олександр Білоус

На даний момент у Росії недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення з кордону, яке б дало їй можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню "Укрінформ".

"Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії", - сказав він.

За його словами, на кордоні з Росією ситуація напружена: щоденно обстрілюються прикордонні області, туди постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

"Так, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їх кількість збільшилась по Сумській області. На кінець минулого року, значна активність спостерігалась і на Харківщині. На даний момент найбільша активність - на Сумщині", - розповів Демченко.

Речник повідомив, що кілька днів тому наша прикордонна група зафіксувала спробу заходу ворожої ДРГ у кількості понад 10 осіб.

"Вони намагались замінувати прикордонні шляхи, напевне, з метою підриву Сил оборони або місцевих мешканців. Цю групу було викрито, зав’язався стрілецький бій. Під тиском ворог відійшов за лінію кордону. На щастя, з наших хлопців у цьому бою ніхто не загинув", - розповів Демченко.

Ситуація у прикордонних регіонах

Нагадаємо, регулярні обстріли російськими військами Сумської області призвели до евакуації з 5-кілометрової зони прикордоння, а також обмеження руху автотранспорту на деяких ділянках доріг уздовж кордону.

Останнім часом окупанти розпочали застосовувати новий підхід у прикордонних районах. Вони перейшли до випадкових обстрілів цивільного транспорту. Наприклад, у середині квітня російські війська здійснили напад на автомобіль у прикордонній зоні Чернігівської області. Водій, який перевозив продукти для місцевих жителів, був вбитий.

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