Может быть отвлекающий маневр: в ГПСУ пояснили накопление российских войск на границах

"Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перебрасывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия", - сказал он.

По его словам, на границе с Россией ситуация напряженная: ежедневно обстреливаются пограничные области, туда постоянно входят вражеские диверсионно-разведывательные группы.

"Да, с начала 2023 года начали заходить вражеские ДРГ на Черниговщину, затем их количество увеличилось по Сумской области. К концу прошлого года, значительная активность наблюдалась и на Харьковщине. На данный момент наибольшая активность - на Сумщине", - рассказал Демченко.

Спикер сообщил, что несколько дней назад наша пограничная группа зафиксировала попытку мероприятия вражеской ВРГ в количестве более 10 человек.

"Они пытались заминировать пограничные пути, наверное, с целью подрыва Сил обороны или местных жителей. Эта группа была выявлена, завязался стрелковый бой. Под давлением враг отошел за линию границы. К счастью, из наших ребят в этом бою никто не погиб" , – рассказал Демченко.

Ситуация в приграничных регионах

Напомним, регулярные обстрелы российскими войсками Сумской области привели к эвакуации из 5-километровой зоны приграничья, а также ограничению движения автотранспорта на некоторых участках дорог вдоль границы.

В последнее время оккупанты начали применять новый подход в приграничных районах. Они перешли к случайным обстрелам гражданского транспорта. К примеру, в середине апреля российские войска совершили нападение на автомобиль в приграничной зоне Черниговской области. Водитель, перевозивший продукты для местных жителей, был убит.