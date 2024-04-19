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Може бути пізно: Блінкен закликав Конгрес США поквапитися з допомогою Україні

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес схвалити пакето допомоги Україні, оскільки "може бути занадто пізно". Таку заяву він зробив на брифінгу в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Чи не пізно? Ні. Якщо це відбудеться зараз, це не занадто пізно. Якщо цього не відбудеться, чи займе більше часу, це справжній ризик що так, буде запізно", – сказав він.

Водночас Блінкен заявив, що затримка з голосуванням буде справжнім ризиком.

Пакет допомоги Укріїні від США

Конгрес має розглянути законопроект про допомогу Україні, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів.

Зокрема до даного законопроекту внесли понад 130 правок. Майже усі були внесені республіканцями.

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