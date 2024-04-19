Може бути пізно: Блінкен закликав Конгрес США поквапитися з допомогою Україні

"Чи не пізно? Ні. Якщо це відбудеться зараз, це не занадто пізно. Якщо цього не відбудеться, чи займе більше часу, це справжній ризик що так, буде запізно", – сказав він.

Водночас Блінкен заявив, що затримка з голосуванням буде справжнім ризиком.