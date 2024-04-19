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Может быть поздно: Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно". Такое заявление он сделал на брифинге в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, займет ли больше времени, это настоящий риск что да, будет поздно", – сказал он.

В то же время, Блинкен заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.

Пакет помощи Украине от США

Конгресс должен рассмотреть законопроект о помощи Украине, предусматривающий выделение более 60 миллиардов долларов.

В частности, в этот законопроект внесли более 130 правок Практически все были внесены республиканцами.

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