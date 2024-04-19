Может быть поздно: Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно". Такое заявление он сделал на брифинге в Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, займет ли больше времени, это настоящий риск что да, будет поздно", – сказал он.
В то же время, Блинкен заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.
Конгресс должен рассмотреть законопроект о помощи Украине, предусматривающий выделение более 60 миллиардов долларов.
В частности, в этот законопроект внесли более 130 правок Практически все были внесены республиканцами.
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