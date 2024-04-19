Может быть поздно: Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине

"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, займет ли больше времени, это настоящий риск что да, будет поздно", – сказал он.

В то же время, Блинкен заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.