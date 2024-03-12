Не може бути пауз у підтримці, коли потрібно рятувати людей від терору, - Зеленський

"Щодня наші міста і села зазнають подібних ударів. Щодня Україна втрачає людей через російське зло. І не може бути пауз ані на день, ані на тиждень чи тим більше на місяці в підтримці, коли треба просто захищати життя, просто рятувати людей від терору", - заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що в результаті удару росіян по Кривому Розі десятки людей поранено, серед них дев'ятьох дітей, крім того троє людей загинули.

За словами президента України, рятувальна операція завершилася, але постраждалим і надалі надається необхідна допомога.

"Дякую всім, хто був залучений до рятувальної операції: ДСНС, медикам, Нацполіції, психологам, волонтерам. Кожному й кожній, хто дбає про наших людей, велика вдячність. І всім, хто забезпечує відповідальність держави-терориста", - наголосив Зеленський.

Удар росіян по Кривому Розі 12 березня

Сьогодні ввечері, 12 березня, окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Повідомлялося про десятки поранених та ймовірне знаходження людей під завалами у пошкоджених багатоповерхівках.

Станом на 21.30 у Довгинцівському та Металургійному районах міста внаслідок ворожих обстрілів троє людей загинули та понад 40 отримали поранення, серед них – діти. Пошкодження та руйнування отримали багатоквартирні будинки, понад 300 квартир, будинки та автомобілі.

Усі подробиці російського удару по місту – у матеріалі РБК-Україна.