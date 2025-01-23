"Може бути більше чи менше". Зеленський пояснив заяву про 200 тисяч миротворців

Глава держави заперечив, що говорив про необхідність розміщення в Україні 200 тисяч миротворців.

"Я не сказав, до речі, що нам потрібно 200 тисяч. Журналіст запитав, я сказав - це може бути більше, може бути менше", - пояснив Зеленський.

Президент додав, що для стримування російських військ в Україні повинна бути мільйонна армія. Від того, якою буде чисельність українських сил, буде залежати кількість необхідного миротворчого контингенту.

"Якщо ми зменшимо армію на 200 тисяч, на 300 тисяч, на 500 тисяч - це буде говорити, що замість цього потрібні інші війська у тій кількості, на яку ми зменшились. Ось про що я говорив", - уточнив він.