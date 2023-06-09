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Може бути: Байден про кандидатуру Уолесса на пост генсека НАТО

Фото: міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден не виключає, що Америка підтримає кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса на посаді майбутнього генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання журналіста, чи не настав час Уоллесу очолити НАТО, Байден заявив, що таке "може бути". Він додав, що кандидат є "дуже кваліфікований", але все одно необхідно досягти консенсусу щодо цього питання всередині Альянсу.

Претенденти на пост глави НАТО

Після декількох подовжень, в жовтні 2023 року закінчуються повноваження чинного глави НАТО Єнса Столтенберга. Сам він заявив, що більше не домагатиметься продовження мандату.

Наразі країни-члени Альянсу заявили, що можливими претендентами є Уоллес, а також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Сам Уоллес заявив, що це "та робота, яку б він хотів".

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Джозеф БайденНАТО