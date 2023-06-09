RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Может быть: Байден о кандидатуре Уолесса на пост генсека НАТО

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден не исключает, что Америка поддержит кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в должности будущего генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос журналиста, не пора ли Уоллесу возглавить НАТО, Байден заявил, что такое "может быть". Он добавил, что кандидат "очень квалифицированный", но все равно необходимо достичь консенсуса по этому вопросу внутри Альянса.

Претенденты на пост главы НАТО

После нескольких продлений в октябре 2023 года истекают полномочия действующего главы НАТО Йенса Столтенберга . Сам он заявил, что больше не будет добиваться продолжения мандата.

В настоящее время страны-члены Альянса заявили, что возможными претендентами являются Уоллес, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Сам Уоллес заявил, что это "та работа, которую он хотел бы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденНАТО