В Мозамбике вдвое возросло количество больных холерой

Власти Мозамбика сообщили, что в стране, где прошел сильнейший тропический циклон, за последние двое суток вдвое возросло количество больных холерой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания холеры произошло во втором по величине городе страны Бейре, который в результате недавней природной стихии был почти полностью разрушен. Врачи фиксируют ежедневно там около 200 новых случаев подозрения заражения на холеру.

Так как город страдает из-за нехватки питьевой воды, а также разрушенной от наводнения канализации и повреждению системы водоснабжения, заболевание распространяется с огромной скоростью.

Всемирная организация здравоохранения направила в Мозамбик 900 тыс. вакцин, которые должны будут доставлены в понедельник, 1 марта. Вместе с тем в районах будет развернута срочная кампания по вакцинации населения от холеры.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Мозамбике число жертв наводнения превысило 600 человек. Министр по вопросам окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейя рассказал, что в результате наводнения около 110 тыс. жителей страны потеряли свои дома и были вынуждены переселиться во временные приюты, а Международный комитет Красного Креста сообщил, что начали появляться первые случаи холеры.