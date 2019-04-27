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В Мозамбике свирепствует сильный тропический циклон, есть погибшие

Новости » Происшествия    27.04.2019 - 20:18
В Мозамбике свирепствует сильный тропический циклон, есть погибшие
Иллюстративное фото (twitter.com/AlexBahati12)

В результате тропического циклона погибли по меньшей мере 5 человек

В результате тропического циклона "Кеннет", который обрушился на северную часть Мозамбика погибло по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что порывы ветра достигали 220 километров в час заваливая деревья и срывая крыши с жилых зданий. Некоторые районы в провинции Кабу-Делгаду до сих пор остаются без электричества. Также власти попоредла, что проливные дожди могут спровоцировать оползни и наводнения.

В настоящее время спасатели пытаются добраться до отдаленных сел, жители которых оказались отрезанными последствиями циклона. На данный момент около 30 тысяч человек были перемещены из своих домов в более безопасные места.

Ранее тропический циклон "Кеннет" бушевал на Коморских островах, где погибло по меньшей мере 3 человек.

Напомним, что в Мозамбике, в результате тропического циклона "Ідай" число жертв составило по меньшей мере 644 человека. Министр по вопросам окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейи рассказал, что в результате наводнения около 110 тыс. жителей страны потеряли свои дома и были вынуждены переселиться во временные убежища.

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