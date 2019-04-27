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У Мозамбіку лютує сильний тропічний циклон, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    27.04.2019 - 20:18
У Мозамбіку лютує сильний тропічний циклон, є загиблі
Ілюстративне фото (twitter.com/AlexBahati12)

В результаті тропічного циклону загинуло щонайменше 5 осіб

В результаті тропічного циклону "Кеннет", який обрушився на північну частину Мозамбіку загинуло щонайменше 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Повідомляється, що пориви вітру досягали 220 кілометрів на годину завалюючи дерева та зриваючи дахи із житлових будівель. В деяких районах провінції Кабу-Делгаду досі залишаються без електрики. Також влада попоредла, що зливи можуть спровокувати зсуви та повені.

В даний час рятувальники намагаються дістатись до віддалених сіл, жителі яких виявились відрізаними наслідками циклону. На даний момент близько 30 тисяч жителів було переміщено зі своїх домівок у більш безпечні місця.

Раніше тропічний циклон "Кеннет" вирував на Коморських островах, де загинуло щонайменше 3 осіб. 

Нагадаємо, що в Мозамбіку, в результаті тропічного циклону "Ідай" кількість жертв склала щонайменше 644 людини. Міністр з питань навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя розповів, що в результаті повені близько 110 тис. жителів країни втратили свої будинки і були змушені переселитися в тимчасові притулки. 

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