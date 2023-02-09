МОЗ з весни розширить е-рецепт на всі рецептурні препарати

Розширення е-рецепту буде поступовим, наприклад, за відсутності світла чи зв'язку в медичній установі лікар, як і раніше, може виписати рецепт на паперовому бланку.

Там зазначили, що електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, які підлягають відпустці за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти.

До цього списку входять антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. Там зауважили, що до рецептурних препаратів також можуть ставитись і деякі знеболювальні, заспокійливі та препарати від кашлю.

Де і як отримати е-рецепт?

Електронний документ можна отримати незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. У той же час пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я).

Для того щоб отримати рецепт на рецептурні ліки необхідно звернутися на прийом до лікаря.