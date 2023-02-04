Яке безоплатне лікування передбачено для онкопацієнтів в 2023 році: список послуг

У 2022 році в Україні злоякісні новоутворення було виявлено у понад 219 тисяч людей. При цьому направлення до онкологів було видано 342 тисячам дорослим пацієнтам і майже 12 тисячам дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національної служби здоров'я України.

У НСЗУ нагадали, що кожен українець з підозрою на онкозахворювання має право на ряд безкоштовних послуг та досліджень. Направлення на ці дослідження видаються сімейним лікарем.

Мова йде про:

мамографію;

цистоскопію;

гістероскопію;

бронхоскопію;

колоноскопію;

гастроскопію.

Окрім цього пацієнт з підозрою на захворювання має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах:

аналізу крові;

аналізу спинномозкової рідини;

інструментального дослідження (МРТ і КТ, зокрема з внутрішньовенним контрастуванням, УЗД, рентген-дослідження, сцинтиграфія, тощо).

Однак ціобстеження можна зробити тільки в певних медичних закладах. Їх адреси можна дізнатись натиснувши ТУТ або за номером контакт центру НСЗУ 16-77.

Ті, кому в результаті обстеження підтвердили невтішний діагноз - мають право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах. Воно включає в себе як лабораторні так інструментальні дослідження. Окрім цього туди входять ліки, інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболення.

У НСЗУ нагадали, що безкоштовними є як променева так хіміотерапія, включаючи витратні матеріалі та медикаментозну підтримку. При цьому, у разі необхідності хірургічного втручання - його вартість покривається за рахунок пакету "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах". В безоплатну допомогу включена анестезія, всі витратні матеріали та обстеження.

Також забезпечення пацієнтів ліками відбувається за декількома напрямками. Кожен медзаклад має публікувати списки наявних безкоштовних препаратів на своїх сайтах або стендах. За їх розподіл несуть відповідальність обласні департаменти охорони здоров’я. А от перевірити їх наявність можна скориствшись сервісом Є-ліки.

Відзначимо, що у випадку, коли пацієнт досягає ремісії - його супровід також безкоштовний.

"Здоров’я - це не те, що можна відкласти на потім. Особливо, коли це онкологічні захворювання. В Україні діагностика, лікування та ліки включені в Програму медгарантій і безоплатні для пацієнтів з підозрою чи встановленим онкодіагнозом. Цьогоріч лікування онкозахворювань передбачено понад 6,5 млрд грн та майже 525,5 на раннє виявлення", - зазначила Голова НСЗУ Наталія Гусак.