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МОЗ удосконалить допомогу постраждалим від домашнього насильства

Фото: МОЗ удосконалить допомогу постраждалим від домашнього насильства (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

В Україні розроблять нову програму медичної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства.

Про це розповіла заступник міністра охорони здоров'я України з питань євроінтеграції Марина Слободніченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Чиновниця розповіла, що війна збільшила кількість жертв не лише на полі бою. Вона також призвела до збільшення випадків домашнього насильства - за п'ять місяців 2023 року кількість відповідних звернень зросла на 40% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Слободніченко наголосила, що до такої ситуації призводить нестабільність, підвищення напруженості та недовіри у сім'ях.

"Тому ми маємо не лише переглянути та посилити механізм надання медичної допомоги постраждалим від домашнього насильства, але й спільно розробити та впровадити комплексну програму підтримки українців та їхніх сімей, щоб допомогти їм впоратися з травмами та наслідками війни", - заявила вона.

У МОЗ при цьому зазначають, що вже розпочали формування робочої групи зі спеціалістів та медиків, які переглянуть порядок надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.

До складу групи погодились увійти: представники міністерств, секретаріату уповноваженого ВР з прав людини, Нацполіції, Офісу генпрокурора, ООН та ВООЗ.

Нагадаємо, Україна минулого року ратифікувала Стамбульську конвенцію. Це міжнародний договір щодо запобігання та протидії насильству по відношенню до жінок та домашньому насильству.

У конвенції наведено стандарти, які допомагають країнам-підписантам розробляти та впроваджувати дорожню карту для боротьби з перерахованими вище проблемами.

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