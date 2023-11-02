В МОЗ тривають консультації щодо розширення доступу до приватної медицини

Робоча група при Міністерстві охорони здоров’я продовжує роботу над законопроектом, який дозволить українцям отримувати спеціалізовану допомогу в приватних медзакладах, сплачуючи лише частину ціни послуги та використовуючи для покриття іншої частини пакети державних медичних гарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співрозмовника, що має відомості про роботу групи при МОЗ.

"Робота над законопроектом ще триває. Міжнародні консультанти взяли час для роздумів після обговорення документів, оскільки не готові одразу погодитися з пропозиціями приватного сектору. Така позиція не дуже зрозуміла, бо всі європейські країни використовують механізм добровільних доплат до державних медгарантій у тій чи іншій формі. І, крім того, українська сторона має невідпорні аргументи. У нас війна, величезний потік поранених і постраждалих від російської агресії. Одночасно спостерігається масове загострення хронічних захворювань і поява у людей нових хвороб на тлі безперервного стресу. Таких безпрецедентних викликів у такому масштабі в світі не було, і Україна повинна мати право використовувати для лікування своїх громадян все, що має у своєму медичному арсеналі. Включаючи можливості, які має приватний сектор і які можна зараз поставити на службу нації, просто розширивши можливості для використання коштів НСЗУ", - зазначив співрозмовник.

Як відомо, метою робочої групи при МОЗ є розробка та впровадження додаткових механізмів відновлення та розвитку медичної галузі.

Законопроєкт, який зараз там розглядають, покликаний поширити дію принципу "гроші йдуть за пацієнтом" на приватні медзаклади. Відповідно, послуги цих клінік стануть дешевшими, оскільки частину їхньої вартості буде компенсовано за рахунок державних медичних гарантій.

Сплатити треба буде не повну ціну, а тільки різницю між вартістю послуг і розміром пакета НСЗУ, причому джерелом можуть бути не лише особисті кошти пацієнтів, а й виплати від компанії-роботодавця чи страхової компанії.

"Запропонований законопроект зробить послуги приватних клінік дешевшими для всіх, хто вирішить туди звернутися. Замість оплати 100 % вартості вони робитимуть добровільну доплату до пакетів НСЗУ. Як прогнозують фахівці, це стосуватиметься насамперед спеціалізованої медичної допомоги (наприклад, складних операцій). Для пацієнтів державних і комунальних медзакладів нічого не зміниться взагалі", - додав співрозмовник.

За словами джерела, представники української медичної спільноти ведуть активну роз’яснювальну роботу серед міжнародних донорів і партнерів, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров’я ООН і USAID, але позиції поки що не узгоджені.

"Головне, що робота не припиняється. Ми сподіваємося на перемогу здорового глузду, бо цей законопроєкт просто оптимізує роботу медичної галузі та створює величезні можливості для поліпшення здоров’я нації шляхом незначних законодавчих змін", - переконаний співрозмовник.

Нагадаємо, раніше очільник Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомляв, що потужності державного медичного сектору вже критично недостатньо для потреб країни.