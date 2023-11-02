В Минздраве продолжаются консультации по расширению доступа к частной медицине

Рабочая группа при Министерстве здравоохранения продолжает работу над законопроектом, который позволит украинцам получать специализированную помощь в частных медучреждениях, оплачивая только часть цены услуги и используя для покрытия остальной части пакеты государственных медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собеседника, имеющего сведения о работе группы при Минздраве.

"Работа над законопроектом еще продолжается. Международные консультанты взяли время для размышлений после обсуждения документов, потому что не готовы сразу согласиться с предложениями частного сектора. Такая позиция не очень понятна, так как все европейские страны используют механизм добровольных доплат к государственным медгарантиям в той или иной форме. И, кроме того, у украинской стороны есть неоспоримые аргументы. У нас война, огромный поток раненых и пострадавших от российской агрессии. Одновременно наблюдается массовое обострение хронических заболеваний и появление у людей новых заболеваний на фоне непрерывного стресса. Таких беспрецедентных вызовов в таком масштабе в мире не было, и Украина должна иметь право использовать для лечения своих граждан все, что имеет в своем медицинском арсенале. Включая возможности, которые имеет частный сектор и которые можно сейчас поставить на службу нации, просто расширив возможности использования средств НСЗУ", - отметил собеседник.

Как известно, целью рабочей группы при Минздраве является разработка и внедрение дополнительных механизмов восстановления и развития медицинской отрасли.

Законопроект, который сейчас рассматривают, призван расширить действие принципа "деньги следуют за пациентом" на частные медучреждения. Соответственно, услуги этих клиник станут дешевле, поскольку часть их стоимости будет компенсирована за счет государственных медицинских гарантий.

Уплатить нужно будет не полную цену, а только разницу между стоимостью услуг и размером пакета НСЗУ, причем источником могут быть не только личные средства пациентов, но и выплаты от компании-работодателя или страховой компании.

"Предложенный законопроект сделает услуги частных клиник дешевле для всех, кто решит туда обратиться. Вместо оплаты 100% стоимости они будут делать добровольную доплату к пакетам НСЗУ. Как прогнозируют специалисты, это будет касаться прежде всего специализированной медицинской помощи (например, сложных операций). Для пациентов государственных и коммунальных медучреждений ничего не изменится вообще", - добавил собеседник.

По словам источника, представители украинского медицинского сообщества ведут активную разъяснительную работу среди международных доноров и партнеров, включая Всемирную организацию здравоохранения ООН и USAID, но позиции пока не согласованы.

"Главное, что работа не прекращается. Мы надеемся на победу здравого смысла, потому что этот законопроект просто оптимизирует работу медицинской отрасли и создает огромные возможности по улучшению здоровья нации путем незначительных законодательных изменений", - убежден собеседник.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что мощности государственного медицинского сектора уже критически недостаточно для нужд страны.