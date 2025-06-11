ua en ru
Ср, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

МОЗ саботує ініціативу президента щодо зниження цін на ліки, - експерт

Середа 11 червня 2025 16:53
UA EN RU
МОЗ саботує ініціативу президента щодо зниження цін на ліки, - експерт Фото: політолог і військовий ЗСУ Кирило Сазонов (facebook.com kirill.sazonov)
Автор: Олександр Мороз

Політолог і військовий ЗСУ Кирило Сазонов заявив про саботаж із боку Міністерства охорони здоров'я України рішень президента і Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо зниження цін на лікарські засоби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його коментар.

"Міністерство відверто саботує рішення Президента та РНБО щодо зниження цін на ліки", - зазначив експерт у своєму коментарі.

За словами Сазонова, МОЗ не тільки не сприяє створенню конкурентного ринку лікарських засобів, а навпаки - пропонує рішення, які суперечать державній політиці в цій сфері.

"Позавчора Міністерство охорони здоров'я виклало новий проєкт постанови, який прямо суперечить ініціативі президента. Саботаж чистої води", - підкреслив він.

Політолог підкреслив, що реалізація озвучених міністерством пропозицій не призведе до реального здешевлення медикаментів.

"Замість реального зниження цін, міністерство займається бутафорією. Замість прозорості та конкуренції на ринку ліків - створюються правила під одного конкретного великого виробника", - заявив Сазонов.

Він додав, що ефективне зниження цін можливе лише за умов відкритого і чесного ринку.

"Для всіх очевидно - зниження цін на ліки можливе тільки завдяки прозорій роботі ринку і конкуренції. Усе, що заважає нормальним ринковим відносинам, у кінцевому випадку призведе лише до зростання цін", - підсумував політолог.

Зниження цін на ліки в Україні

Як повідомлялося в лютому, українські фармацевтичні компанії знизять ціни на ще понад 100 медичних препаратів. Ліки дешевшатимуть із березня 2025 року.

Так, Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо стабілізації цін на лікарські засоби. Торгова надбавка на ліки в аптеках буде диференційованою і залежатиме від ціни.

Зокрема, з 1 березня в Україні заборонено надання маркетингових послуг, послуг із просування лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов'язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачеві.

При цьому наразі заборона маркетингу не знизила ціни на ліки в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО Лікарі
NEWS
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України