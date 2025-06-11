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Минздрав саботирует инициативу президента по снижению цен на лекарства, - эксперт

Среда 11 июня 2025 16:53
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Минздрав саботирует инициативу президента по снижению цен на лекарства, - эксперт Фото: политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов (facebook.com kirill.sazonov)
Автор: Александр Мороз

Политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов заявил о саботаже со стороны Министерства здравоохранения Украины решений президента и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по снижению цен на лекарственные средства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий.

"Министерство откровенно саботирует решения Президента и СНБО по снижению цен на лекарства", - отметил эксперт в своем комментарии.

По словам Сазонова, Минздрав не только не способствует созданию конкурентного рынка лекарственных средств, а наоборот - предлагает решения, которые противоречат государственной политике в этой сфере.

"Позавчера Министерство здравоохранения выложило новый проект постановления, который прямо противоречит инициативе президента. Саботаж чистой воды", - подчеркнул он.

Политолог подчеркнул, что реализация озвученных министерством предложений не приведет к реальному удешевлению медикаментов.

"Вместо реального снижения цен, министерство занимается бутафорией. Вместо прозрачности и конкуренции на рынке лекарств - создаются правила под одного конкретного крупного производителя", - заявил Сазонов.

Он добавил, что эффективное снижение цен возможно лишь при условиях открытого и честного рынка.

"Для всех очевидно - снижение цен на лекарства возможно только за счет прозрачной работы рынка и конкуренции. Все что мешает нормальным рыночным отношениям - в конечном случае приведет лишь к росту цен", - подытожил политолог.

Снижение цен на лекарства в Украине

Как сообщалось в феврале, украинские фармацевтические компании снизят цены на еще более 100 медицинских препаратов. Лекарства будут дешеветь с марта 2025 года.

Так, Кабинет министров обнародовал постановление по стабилизации цен на лекарственные средства. Торговая надбавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены.

В частности, с 1 марта в Украине запрещено предоставление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

При этом на данный момент запрет маркетинга не снизил цены на лекарства в Украине.

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