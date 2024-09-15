У МОЗ розвіяли поширені міфи про ліки та лікування

Міфи щодо антибіотиків

Серед найпоширеніших міфів те, що антибіотики ефективні проти вірусів і будь-яких інфекцій. Насправді ж антибіотики здатні впливати виключно на бактерії, а не на віруси. Відповідно, їх застосовують тільки для лікування бактеріальних інфекцій. При цьому навіть якщо у вас бактеріальна інфекція, важливо не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря для призначення потрібного препарату.

Дехто вірить у те, що можна використовувати антибіотики, які залишилися від минулого лікування. Насправді залишки старих антибіотиків можуть не подіяти на інфекцію, яку ви маєте зараз. Лише лікар зможе правильно підібрати ефективне лікування.

Також поширеною помилкою є самостійне рішення щодо вживання тих, чи інших антибіотиків. Варто пам’ятати, що неправильне використання антибіотиків не тільки шкодить вашому здоров'ю, а й сприяє поширенню стійких бактерій, що стає загрозою для інших людей і навіть для всього світу.

Міфи про лікувальний процес

Інколи пацієнти вважають, що ліки можна припиняти приймати, як тільки вони відчують покращення.

Насправді, попри те, що стан може значно покращитися, важливо продовжувати курс антибіотиків до кінця, як це визначив лікар. Це гарантує знищення всіх шкідливих бактерій та запобігає виникненню резистентності у мікроорганізмів.