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У МОЗ розповіли, на які обстеження можна отримати електронне направлення

Ілюстративне фото: в Україні е-направлення можна отримати на низку обстежень (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українці можуть отримати електронне направлення на низку медобстежень. Зокрема, це стосується рентгена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ України.

У відомстві уточнили, що е-направлення можна отримати на прийом до лікаря-фахівця, а також на візуалізацію чи лабораторну діагностику.

У візуалізацію входять такі обстеження як: рентген, ультразвукова діагностика, магнітно-резонансна та комп'ютерна томографія, ангіографія, енцефалографія та багато інших.

При цьому лабораторна діагностика передбачає біохімічні, бактеріологічні, імунологічні, генетичні, цитологічні, вірусологічні та інші дослідження біоматеріалу пацієнтів.

За підсумками таких обстежень лікарі можуть виявити захворювання, встановити діагноз та призначити лікування.

Які лікарі можуть виписати е-направлення

Електронне направлення виписує той лікар, який вважає за необхідне проведення додаткового обстеження.

Таку можливість мають усі без винятку лікарі, які працюють в електронній системі охорони здоров'я.

В електронному направленні не вказується ні медустанова, ні лікар, до якого направляють пацієнта, тому він може вибрати їх самостійно.

Також є можливість обрати комунальну установу, приватну клініку чи лікаря-ФОП, які законтрактовані з НСЗУ за відповідним пакетом послуг, щоб отримати допомогу безкоштовно.

Нагадаємо, раніше в НСЗУ спростували фейк про те, що існує ліміт е-направлень на безкоштовні медичні послуги.

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