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В Минздраве рассказали, на какие обследования можно получить электронное направление

Иллюстративное фото: в Украине е-направление можно получить на ряд обследований (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы могут получить электронное направление на ряд медобследований. В частности, это касается рентгена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

В ведомстве уточнили, что е-направления можно получить на прием к врачу-специалисту, а также на визуализацию или лабораторную диагностику. 

В визуализацию входят такие обследования как: рентген, ультразвуковая диагностика, магнитно-резонансная и компьютерная томография, ангиография, энцефалография и многие другие.

При этом лабораторная диагностика подразумевает биохимические, бактериологические, иммунологические, генетические, цитологические, вирусологические и другие исследования биоматериала пациентов.

По итогам таких обследований врачи могут выявить заболевание, установить диагноз и назначить лечение.

Какие врачи могут выписать е-направление

Электронное направление выписывает тот врач, который считает необходимым проведение дополнительного обследования. 

Такой возможностью обладают все без исключения врачи, которые работают в электронной системе здравоохранения. 

В электронном направлении не указывается ни медучреждение, ни врач, к которому направляют пациента, поэтому он может выбрать их самостоятельно. 

Также есть возможность выбрать коммунальное учреждение, частную клинику или врача-ФЛП, которые законтрактованы с НСЗУ по соответствующему пакету услуг, чтобы получить помощь бесплатно. 

Напомним, ранее в НСЗУ опровергли фейк о том, что существует лимит е-направлений на бесплатные медицинские услуги.

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