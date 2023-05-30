У МОЗ розповіли, як буде діяти система реабілітації військових в Україні

За його словами, завдяки посольству Ізраїлю в Україні спільно з Офісом президента, Мінсоцполітики та іншими профільними структурами в Україні активно вивчають досвід Ізраїлю з реабілітації.

"Восени ми мали нагоду відвідати Ізраїль. І мушу сказати, я захоплений і вражений тим, як Ізраїль підходить до реабілітації. Є фахівці й пацієнти, є високотехнологічне обладнання саме там, де воно потрібне. Для себе ми усвідомили, що нам теж потрібен мультидисциплінарний підхід", – поділився він враженнями.

Україна вже досягла значного прогресу в цій галузі, відзначив Василь Стрілка.

"Якщо порівнювати період ще 6 років і зараз, то помітно, що ми вже пройшли певний шлях. І основні виклики, з якими ми стикаємося – це кількість і якість фахівців з реабілітації. На початку цього року нам вдалося залучити більшу кількість фахівців. І тепер стоїть питання їхньої подальшої підготовки", – додав він.

Система, яку зараз вибудовують в Україні, має зробити максимально доступною реабілітаційному пацієнту допомогу. Мають функціонувати центри, призначені для лікування спінальної травми.

"В Україні вже функціонує ринок протезування. Адже пацієнт повинен мати вибір, що саме йому обрати. Реабілітаційна система майбутнього в Україні – це коли пацієнт отримує реабілітацію безпосередньо відразу ж після лікування у відділенні. Має бути мінімум три години реабілітації на день. І потім, якщо треба, – довготривала реабілітація", – додав він.

Нагадаємо, у Львові проходить масштабний Україно-Ізраїльський саміт, де обговорюють питання реабілітації під час війни.

Головні теми саміту: