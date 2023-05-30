В Минздраве рассказали, как будет действовать система реабилитации военных в Украине

По его словам, благодаря посольству Израиля в Украине вместе с Офисом президента, Минсоцполитики и другими профильными структурами в Украине активно изучают опыт Израиля по реабилитации.

"Осенью мы имели возможность посетить Израиль. И должен сказать, я восхищен и поражен тем, как Израиль подходит к реабилитации. Есть специалисты и пациенты, есть высокотехнологичное оборудование именно там, где оно нужно. Для себя мы осознали, что нам тоже нужен мультидисциплинарный подход", – поделился он впечатлениями.

Украина уже добилась значительного прогресса в этой области, отметил Василий Стрелко.

"Если сравнивать период еще 6 лет и сейчас, то заметно, что мы уже прошли определенный путь. И основные вызовы, с которыми мы сталкиваемся – это количество и качество специалистов по реабилитации. В начале этого года нам удалось привлечь большее количество специалистов. И теперь стоит вопрос их дальнейшей подготовки", – добавил он.

Система, которую сейчас выстраивают в Украине, должна оказать максимально доступной реабилитационному пациенту помощь. Должны функционировать центры, предназначенные для лечения спинальной травмы.

"В Украине уже функционирует рынок протезирования. Ведь пациент должен иметь выбор, что именно ему выбрать. Реабилитационная система будущего в Украине – это когда пациент получает реабилитацию непосредственно сразу же после лечения в отделении. Должно быть минимум три часа реабилитации в день. И потом, если нужно, – длительная реабилитация", – добавил он.

Напомним, во Львове проходит масштабный Украино-Израильский саммит, где обсуждают вопросы реабилитации во время войны.

Главные темы саммита: