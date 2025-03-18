ua en ru
Вт, 18 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Минздраве распорядились восстановить доступ населения к удешевленным лекарствам

Вторник 18 марта 2025 10:26
UA EN RU
В Минздраве распорядились восстановить доступ населения к удешевленным лекарствам Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

На совещании 17 марта с участием министра здравоохранения Виктора Ляшко, представителей фармацевтической отрасли и Офиса президента было выдвинуто предложение ограничить маркетинговые контракты между производителями и аптеками исключительно безрецептурными препаратами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.ua.

"Минздрав выразил позицию, что маркетинговые платежи должны применяться исключительно к безрецептурным препаратам (ОТС), а их объем должен ограничиваться в привязке к продажам каждого конкретного препарата", - отмечает издание.

Большинство участников совещания согласились с этим предложением, поскольку такие меры должны способствовать стабилизации цен и улучшению доступа пациентов к необходимым лекарствам.

Доступность лекарств после снижения цен на 100 самых популярных лекарственных средств и ряд дополнительных препаратов также обсуждалась во время совещания, в котором со стороны Офиса Президента участвовала Ирина Верещук.

Было отмечено, что принятые ранее меры по уменьшению стоимости лекарств оказались эффективными. Вместе с тем возникла новая проблема: доступ к некоторым из этих препаратов оказался ограниченным.

На совещании была детально проанализирована ситуация, и немедленно принято решение о восстановлении доступа населения к этим лекарствам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
NEWS
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1560 солдат и более 40 артсистем, - ВСУ
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1560 солдат и более 40 артсистем, - ВСУ
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия