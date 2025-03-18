В Минздраве распорядились восстановить доступ населения к удешевленным лекарствам
На совещании 17 марта с участием министра здравоохранения Виктора Ляшко, представителей фармацевтической отрасли и Офиса президента было выдвинуто предложение ограничить маркетинговые контракты между производителями и аптеками исключительно безрецептурными препаратами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.ua.
"Минздрав выразил позицию, что маркетинговые платежи должны применяться исключительно к безрецептурным препаратам (ОТС), а их объем должен ограничиваться в привязке к продажам каждого конкретного препарата", - отмечает издание.
Большинство участников совещания согласились с этим предложением, поскольку такие меры должны способствовать стабилизации цен и улучшению доступа пациентов к необходимым лекарствам.
Доступность лекарств после снижения цен на 100 самых популярных лекарственных средств и ряд дополнительных препаратов также обсуждалась во время совещания, в котором со стороны Офиса Президента участвовала Ирина Верещук.
Было отмечено, что принятые ранее меры по уменьшению стоимости лекарств оказались эффективными. Вместе с тем возникла новая проблема: доступ к некоторым из этих препаратов оказался ограниченным.
На совещании была детально проанализирована ситуация, и немедленно принято решение о восстановлении доступа населения к этим лекарствам.
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