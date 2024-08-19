МОЗ розпочало формування наглядової ради МЗУ

Відповідне рішення закріплено у наказі МОЗ №1403 від 9 серпня та опубліковане на сайті міністерства.

Зазначається, що Наглядова рада виконуватиме "функції контролю за стабільністю діяльності підприємства та допомагатиме тримати стійкість в умовах невизначеності".

Конкурс складатиметься з таких етапів:

Оприлюднення інформації. Оголошення про конкурс незабаром буде опубліковано на офіційному сайті МОЗ та МЗУ. Воно включатиме опис вимог до кандидатів, терміни подання заявок, перелік необхідних документів тощо;

Прийом заявок. Збір документів від кандидатів, що підтверджують їхню кваліфікацію, досвід тощо відповідно до вимог конкурсу;

Перевірка відповідності та оцінка. На цьому етапі рекрутинговою агенцією перевіряються документи на відповідність вимогам конкурсу та достовірності поданої інформації, проводиться кваліфікація кандидатів;

Відбір кандидатів. На основі оцінки кандидатів агенція формує список рекомендованих кандидатур для розгляду Номінаційним комітетом.

Затвердження кандидатур. На цьому етапі Номінаційний комітет має провести співбесіди, за результатами яких прийняти рішення щодо визначення рекомендованих претендентів на посади.

Представлення рекомендованих кандидатур для затвердження Урядом та офіційне призначення. Призначення на посаду членів Наглядової Ради стратегічно важливих для економіки України підприємств, до яких, зокрема відносяться Медичні закупівлі України, здійснюється МОЗ після погодження Урядом запропонованих Номінаційним комітетом кандидатур.

Наглядова рада має бути сформована до кінця поточного року і до її складу увійдуть 5 осіб. Три незалежних члени, що обиратимуться на конкурсній основі за підтримки міжнародної рекрутингової агенції та два члени – представники держави зі сфери охорони здоров'я, що будуть визначені МОЗ.

"Попри те, що проведення конкурсного відбору складу Наглядових Рад в умовах воєнного стану не є обов'язковим, переконаний, що забезпечення прозорого та відкритого процесу створення такої структури є дуже важливим. Наглядова Рада – це ще один крок до імплементації в Україні кращих міжнародних стандартів управління державним підприємством", – наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він також додав, що впевнений у тому, що залучення незалежних та професійних експертів до роботи ради позитивно вплине на ефективність МЗУ – національної агенції, що забезпечує централізовані закупівлі ліків, медичних виробів та обладнання за кошти державного бюджету на замовлення Міністерства охорони здоров'я України

"Формування Наглядової ради відповідає найкращим практикам корпоративного управління у держсекторі. Ми підтримуємо оголошення конкурсу, адже віримо, що лише прозорий та відкритий процес відбору матиме суспільну довіру. Дякуємо міжнародним партнерам за стратегічну підтримку цього процесу", – додав генеральний директор Медичних закупівель України Едем Адаманов.

Обиратиме претендентів Номінаційний комітет, до якого входять представники уряду, зокрема МОЗ та Мінекономіки, а також міжнародні організації: Агентство США з міжнародного розвитку USAID, Представництво Європейського Союзу в Україні, Група Світового банку та Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні.

Пошук та відбір кандидатів до складу Наглядової ради здійснюватиметься за допомогою проєкта SAFEMed, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), а концепцію даного процесу було підготовлено за підтримки Представництва ЄС в Україні.