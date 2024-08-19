МОЗ розпочало формування наглядової ради МЗУ

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) оголосило про старт процесу формування Наглядової ради у Медичних закупівлях України (МЗУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗУ.
Відповідне рішення закріплено у наказі МОЗ №1403 від 9 серпня та опубліковане на сайті міністерства.
Зазначається, що Наглядова рада виконуватиме "функції контролю за стабільністю діяльності підприємства та допомагатиме тримати стійкість в умовах невизначеності".
Конкурс складатиметься з таких етапів:
Наглядова рада має бути сформована до кінця поточного року і до її складу увійдуть 5 осіб. Три незалежних члени, що обиратимуться на конкурсній основі за підтримки міжнародної рекрутингової агенції та два члени – представники держави зі сфери охорони здоров'я, що будуть визначені МОЗ.
"Попри те, що проведення конкурсного відбору складу Наглядових Рад в умовах воєнного стану не є обов'язковим, переконаний, що забезпечення прозорого та відкритого процесу створення такої структури є дуже важливим. Наглядова Рада – це ще один крок до імплементації в Україні кращих міжнародних стандартів управління державним підприємством", – наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Він також додав, що впевнений у тому, що залучення незалежних та професійних експертів до роботи ради позитивно вплине на ефективність МЗУ – національної агенції, що забезпечує централізовані закупівлі ліків, медичних виробів та обладнання за кошти державного бюджету на замовлення Міністерства охорони здоров'я України
"Формування Наглядової ради відповідає найкращим практикам корпоративного управління у держсекторі. Ми підтримуємо оголошення конкурсу, адже віримо, що лише прозорий та відкритий процес відбору матиме суспільну довіру. Дякуємо міжнародним партнерам за стратегічну підтримку цього процесу", – додав генеральний директор Медичних закупівель України Едем Адаманов.
Обиратиме претендентів Номінаційний комітет, до якого входять представники уряду, зокрема МОЗ та Мінекономіки, а також міжнародні організації: Агентство США з міжнародного розвитку USAID, Представництво Європейського Союзу в Україні, Група Світового банку та Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні.
Пошук та відбір кандидатів до складу Наглядової ради здійснюватиметься за допомогою проєкта SAFEMed, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), а концепцію даного процесу було підготовлено за підтримки Представництва ЄС в Україні.
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