Минздрав начал формирование наблюдательного совета МЗУ

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) объявило о старте процесса формирования Наблюдательного совета в Медицинских закупках Украины (МЗУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МЗУ.
Соответствующее решение закреплено в приказе Минздрава №1403 от 9 августа и опубликовано на сайте министерства.
Отмечается, что Наблюдательный совет будет выполнять функции контроля за стабильностью деятельности предприятия и будет помогать держать устойчивость в условиях неопределенности.
Конкурс будет состоять из следующих этапов:
Наблюдательный совет должен быть сформирован до конца текущего года и в его состав войдут 5 человек. Три независимых члена, которые будут избираться на конкурсной основе при поддержке международного рекрутингового агентства и два члена – представители государства из сферы здравоохранения, которые будут определены Минздравом.
"Несмотря на то, что проведение конкурсного отбора состава Наблюдательных Советов в условиях военного положения не является обязательным, убежден, что обеспечение прозрачного и открытого процесса создания такой структуры очень важно. Наблюдательный Совет – это еще один шаг к имплементации в Украине лучших международных стандартов управление государственным предприятием", – подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Он также добавил, что уверен в том, что привлечение независимых и профессиональных экспертов к работе совета положительно повлияет на эффективность МЗУ – национального агентства, обеспечивающего централизованные закупки лекарств, медицинских изделий и оборудования за счет государственного бюджета по заказу Министерства здравоохранения Украины
"Формирование Наблюдательного совета отвечает лучшим практикам корпоративного управления в госсекторе. Мы поддерживаем объявление конкурса, ведь верим, что только прозрачный и открытый процесс отбора будет иметь общественное доверие. Спасибо международным партнерам за стратегическую поддержку этого процесса", - добавил генеральный директор Медицинских закупок Украины Эдем Адаманов .
Претендентов будет избирать Номинационный комитет, в который входят представители правительства, в частности, Минздрав и Минэкономики, а также международные организации: Агентство США по международному развитию USAID, Представительство Европейского Союза в Украине, Группа Всемирного банка и Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине .
Поиск и отбор кандидатов в состав Наблюдательного совета будет осуществляться с помощью проекта SAFEMed, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), а концепция данного процесса была подготовлена при поддержке Представительства ЕС в Украине.
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