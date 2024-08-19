Минздрав начал формирование наблюдательного совета МЗУ

Соответствующее решение закреплено в приказе Минздрава №1403 от 9 августа и опубликовано на сайте министерства.

Отмечается, что Наблюдательный совет будет выполнять функции контроля за стабильностью деятельности предприятия и будет помогать держать устойчивость в условиях неопределенности.

Конкурс будет состоять из следующих этапов:

Обнародование информации. Объявление о конкурсе в скором времени будет опубликовано на официальном сайте Минздрава и МЗУ. Оно будет включать в себя описание требований к кандидатам, сроки подачи заявок, перечень необходимых документов и т.п.;

Прием заявок. Сбор документов от кандидатов, подтверждающих их квалификацию, опыт и т.п. в соответствии с требованиями конкурса;

Проверка соответствия и оценка. На этом этапе рекрутинговым агентством проверяются документы соответствия требованиям конкурса и достоверности представленной информации, проводится квалификация кандидатов;

Отбор кандидатов. На основе оценки кандидатов агентство формирует список рекомендованных кандидатур для рассмотрения номинационным комитетом.

Утверждение кандидатур. На этом этапе номинационный комитет должен провести собеседования, по результатам которых принять решение по определению рекомендованных претендентов на должности.

Представление рекомендованных кандидатур на утверждение Правительством и официальное назначение. Назначение на должность членов Наблюдательного Совета стратегически важных для экономики Украины предприятий, к которым, в частности, относятся Медицинские закупки Украины, осуществляется Минздравом после согласования Правительством предложенных Номинационным комитетом кандидатур.

Наблюдательный совет должен быть сформирован до конца текущего года и в его состав войдут 5 человек. Три независимых члена, которые будут избираться на конкурсной основе при поддержке международного рекрутингового агентства и два члена – представители государства из сферы здравоохранения, которые будут определены Минздравом.

"Несмотря на то, что проведение конкурсного отбора состава Наблюдательных Советов в условиях военного положения не является обязательным, убежден, что обеспечение прозрачного и открытого процесса создания такой структуры очень важно. Наблюдательный Совет – это еще один шаг к имплементации в Украине лучших международных стандартов управление государственным предприятием", – подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он также добавил, что уверен в том, что привлечение независимых и профессиональных экспертов к работе совета положительно повлияет на эффективность МЗУ – национального агентства, обеспечивающего централизованные закупки лекарств, медицинских изделий и оборудования за счет государственного бюджета по заказу Министерства здравоохранения Украины

"Формирование Наблюдательного совета отвечает лучшим практикам корпоративного управления в госсекторе. Мы поддерживаем объявление конкурса, ведь верим, что только прозрачный и открытый процесс отбора будет иметь общественное доверие. Спасибо международным партнерам за стратегическую поддержку этого процесса", - добавил генеральный директор Медицинских закупок Украины Эдем Адаманов .

Претендентов будет избирать Номинационный комитет, в который входят представители правительства, в частности, Минздрав и Минэкономики, а также международные организации: Агентство США по международному развитию USAID, Представительство Европейского Союза в Украине, Группа Всемирного банка и Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине .

Поиск и отбор кандидатов в состав Наблюдательного совета будет осуществляться с помощью проекта SAFEMed, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), а концепция данного процесса была подготовлена при поддержке Представительства ЕС в Украине.