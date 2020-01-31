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Под Минздравом прошла акция протеста из-за коррупции в ведомстве

Новости » Медицина     31.01.2020 - 15:28
Под Минздравом прошла акция протеста из-за коррупции в ведомстве
Фото: протест под Министерством здравоохранения (РБК-Украина)

Митингующие потребовали отставки коррупционеров в министерстве

В пятницу, 31 января, под зданием Министерством здравоохранения Украина в Киеве прошла акция протеста из-за корупции в медицинской сфере. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ммитингующие требовали отставки первого заместителя министра Андрея Семиволос из-за коррупционного скандала, возникшего после публикации возможной переписки Семиволоса с народным депутатом от "Слуги народа" Павлом Павлишем. Стоит отметить, что нардеп Павлиш отрицает факт скандальной переписки, называя ее фейком. Семиволос никак не отреагировал на это обвинения.

Под Минздравом прошла акция протеста из-за коррупции в ведомствеПод Минздравом прошла акция протеста из-за коррупции в ведомствеВо время пикета, активисты требовали чиновника выйти к демонстрантам, однако никто из представителей министрества не вышел. В результате, протестующие призвали власть остановить корупцию в органах власти и притянуть коррупционеров к ответствености.

Позже политический эксперт Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook также написал о демонстрации, опубликовав видео с одним из участников протеста.

"Не бабушки, а молодые и образованные люди, вышли с демонстрацией против корупции в медицине. Митингующие потребовали отставки первого зама министра Андрея Семиволоса, того самого, который на прошлой неделе стал героем скандальной переписки с нардепом-"слугой" и подробностями того, как в министерстве можно "прибарахлиться", чтобы "и внукам осталось", - написал Сазонов.

Как писал РБК-Украина, в четверг, 30 января, в Киеве ограничили движение транспорта из-за акции протеста на улице Михаила Грушевского.

Демонстрацию анонсировал профсоюз педагогов. Участники акции выразили недовольствие нормами проектов закона № 2708 "О труде", согласно которому работодатель может увольнять кого-либо и когда-либо и № 2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины" относительно дополнительных оснований для увольнения.

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