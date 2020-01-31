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Під МОЗ пройшла акція протесту через корупцію у відомстві

Новини » Медицина     31.01.2020 - 15:28
Під МОЗ пройшла акція протесту через корупцію у відомстві
Фото: протест під Міністерством охорони здоров'я (РБК-Україна)

Мітингувальники вимагали відставки корупціонерів в міністерстві

У п'ятницю, 31 січня, під будівлею Міністерства охорони здоров'я України у Києві пройшла акція протесту через корупцію в медичній сфері. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Мітингувальники вимагали відставки першого заступника міністра Андрія Семиволоса через корупційний скандал, що виник після публікації можливого листування Семиволоса з народним депутатом від "Слуги народу" Павлом Павлишем. Варто відзначити, що нардеп Павліш заперечує факт скандального листування, назваючи його фейком. Семиволос ніяк не відреагував на ці звинувачення.

Під МОЗ пройшла акція протесту через корупцію у відомствіПід МОЗ пройшла акція протесту через корупцію у відомствіПід час пікету активісти вимагали чиновника вийти до демонстрантів, однак ніхто з представників міністрества не вийшов. В результаті, протестувальники закликали владу зупинити корупцию в органах влади та притягнути корупціонерів до відповідальності.

Пізніше політичний експерт Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook також написав про демонстрацію, опублікувавши відео з одним із учасників протесту.

"Не бабусі, а молоді й освічені люди, вийшли з демонстрацією проти корупції в медицині. Мітингувальники вимагали відставки першого заступника міністра Андрія Семиволоса, того самого, який минулого тижня став героєм скандального листування з нардепом-"слугою" і подробицями того, як в міністерстві можна "прибарахлитися", щоб "і онукам залишилося", - написав Сазонов.

Як писав РБК-Україна, у четвер, 30 січня, у Києві обмежили рух транспорту через акції протесту на вулиці Михайла Грушевського.

Демонстрацію анонсував профспілка освітян. Учасники акції висловили недовольствие нормами проектів закону № 2708 "Про працю", згідно з якою роботодавець може звільняти кого-небудь і коли-небудь і № 2584 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" щодо додаткових підстав для звільнення.

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