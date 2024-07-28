В МОЗ пояснили, з якими продуктами варто бути обережніше у спеку: список

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що у МОЗ нещодавно розвіяли міф про те, що вакцинація необхідна лише дітям.

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