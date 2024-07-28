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В МОЗ пояснили, з якими продуктами варто бути обережніше у спеку: список

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лише за перші п’ять місяців поточного року в Україні зафіксовані більше 20 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій (ГКІ). Збудники інфекції може передаватись через готові страви, кондитерські вибори, молоко, молочні продукти та яйця.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Як відзначають у МОЗ, під час спеки особливо важливо бути обережним з їжею, мити руки, посуд, фрукти, овочі та вживати лише очищену воду. Для цього достатньо дотримуватись декількох правил: 

  • уникайте продуктів, що зберігалися неправильно.

  • ретельно мийте фрукти та овочі чистою водою перед споживанням.

  • ретельно обробляйте м'ясо та рибу.

Зокрема в МОЗ радять: 

  • мийте руки перед приготуванням та вживанням їжі.

  • дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, підтримуйте чистоту на кухні.

  • ретельно готуйте їжу, особливо м'ясо, яйця та рибу.

  • готуйте їжу при температурі не нижче 70°C.

  • зберігайте продукти відповідно до температурних режимів та термінів придатності.

  • використовуйте тільки якісну та очищену воду.

  • не вживайте консерви з ознаками здуття або зміни кольору та запаху.

  • у разі тривалої відсутності електроенергії не вживайте продукти, які довго знаходилися в холодильнику без охолодження.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що у МОЗ нещодавно розвіяли міф про те, що вакцинація необхідна лише дітям.

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Мінстерство охорони здоров'я України