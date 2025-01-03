У МОЗ пояснили, як оскаржити рішення експертних команд, які замінили МСЕК

Як зазначили у МОЗ, було створено Центр оцінювання функціонального стану особи. Він буде виконувати важливу роль у забезпеченні об'єктивності та прозорості процесу оцінювання повсякденного функціонування особи.

Його завданнями є організаційно-методичне консультування експертних команд, перевірка обґрунтованості рішень експертних команд та раніше прийнятих рішень МСЕК, розгляд скарг на рішення експертних команд.

Центр оцінювання функціонального стану особи:

здійснює організаційно-методичне консультування експертних команд;

перевіряє обґрунтованість рішень експертних команд та прийнятих до 01.01.2025 рішень МСЕК;

розглядає скарги на рішення експертних команд.

Експертні команди Центру оцінювання складаються з лікарів з різних державних закладів охорони здоровʼя.

Подати скаргу можна:

у паперовій формі - надіславши скаргу поштою до Центру оцінювання функціонального стану особи;

в електронній формі - звернувшись до лікуючого лікаря, який має оформити скаргу в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

Строк подання скарги - 40 календарних днів із моменту надсилання витягу з рішення експертної команди, що оскаржується, скаржнику (його уповноваженому представнику).

У випадку, якщо ви пропустили строк подання скарги з поважних причин (відрядження, тимчасова непрацездатність, військова служба), ви можете подати клопотання про його поновлення. Центр розгляне клопотання протягом 5 робочих днів.

Результати розгляду скарги:

підтвердження оскаржуваного рішення;

скасування оскаржуваного рішення;

формування нового рішення.

Ліквідація МСЕК

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня підписав закон про ліквідацію МСЕК. Даний документ почав діяти вже з 1 січня.

У документі передбачено, що МСЕК замінено експертними комісіями, які будуть проводити оцінку функціонування людини і можуть надати статус особи з інвалідністю.