RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Минздраве объяснили, как обжаловать решение экспертных команд, которые заменили МСЭК

Иллюстративное фото: в Минздраве объяснили, как обжаловать решение экспертных команд (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

После ликвидации медико-социальных экспертных комиссий в Украине начали создавать экспертные команды. Однако и их решения можно обжаловать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили в Минздраве, был создан Центр оценки функционального состояния лица. Он будет выполнять важную роль в обеспечении объективности и прозрачности процесса оценки повседневного функционирования человека.

Его задачами являются организационно-методическое консультирование экспертных команд, проверка обоснованности решений экспертных команд и ранее принятых решений МСЭК, рассмотрение жалоб на решения экспертных команд.

Центр оценки функционального состояния лица:

  • осуществляет организационно-методическое консультирование экспертных команд;
  • проверяет обоснованность решений экспертных команд и принятых до 01.01.2025 решений МСЭК;
  • рассматривает жалобы на решения экспертных команд.

Экспертные команды Центра оценивания состоят из врачей из разных государственных учреждений здравоохранения.

Подать жалобу можно:

  • в бумажной форме - отправив жалобу по почте в Центр оценки функционального состояния лица;
  • в электронной форме - обратившись к лечащему врачу, который должен оформить жалобу в электронной системе по оценке повседневного функционирования лица.

Срок подачи жалобы - 40 календарных дней с момента отправки выписки из решения экспертной команды, которое обжалуется, жалобщику (его уполномоченному представителю).

В случае, если вы пропустили срок подачи жалобы по уважительным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, военная служба), вы можете подать ходатайство о его восстановлении. Центр рассмотрит ходатайство в течение 5 рабочих дней.

Результаты рассмотрения жалобы:

  • подтверждение обжалуемого решения;
  • отмена обжалуемого решения;
  • формирование нового решения.

Ликвидация МСЭК

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря подписал закон о ликвидации МСЭК. Данный документ начал действовать уже с 1 января.

В документе предусмотрено, что МСЭК заменено экспертными комиссиями, которые будут проводить оценку функционирования человека и могут предоставить статус лица с инвалидностью.

Решение о ликвидации МСЭК приняли в связи с коррупционными скандалами. В частности, у главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дома нашли несколько миллионов долларов наличных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МСЭКМинистерство здравоохранения Украины