В Минздраве объяснили, как обжаловать решение экспертных команд, которые заменили МСЭК

Как отметили в Минздраве, был создан Центр оценки функционального состояния лица. Он будет выполнять важную роль в обеспечении объективности и прозрачности процесса оценки повседневного функционирования человека.

Его задачами являются организационно-методическое консультирование экспертных команд, проверка обоснованности решений экспертных команд и ранее принятых решений МСЭК, рассмотрение жалоб на решения экспертных команд.

Центр оценки функционального состояния лица:

осуществляет организационно-методическое консультирование экспертных команд;

проверяет обоснованность решений экспертных команд и принятых до 01.01.2025 решений МСЭК;

рассматривает жалобы на решения экспертных команд.

Экспертные команды Центра оценивания состоят из врачей из разных государственных учреждений здравоохранения.

Подать жалобу можно:

в бумажной форме - отправив жалобу по почте в Центр оценки функционального состояния лица;

в электронной форме - обратившись к лечащему врачу, который должен оформить жалобу в электронной системе по оценке повседневного функционирования лица.

Срок подачи жалобы - 40 календарных дней с момента отправки выписки из решения экспертной команды, которое обжалуется, жалобщику (его уполномоченному представителю).

В случае, если вы пропустили срок подачи жалобы по уважительным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, военная служба), вы можете подать ходатайство о его восстановлении. Центр рассмотрит ходатайство в течение 5 рабочих дней.

Результаты рассмотрения жалобы:

подтверждение обжалуемого решения;

отмена обжалуемого решения;

формирование нового решения.

Ликвидация МСЭК

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря подписал закон о ликвидации МСЭК. Данный документ начал действовать уже с 1 января.

В документе предусмотрено, что МСЭК заменено экспертными комиссиями, которые будут проводить оценку функционирования человека и могут предоставить статус лица с инвалидностью.