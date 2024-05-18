МОЗ нагадало, які документи потрібні для проходження МСЕК

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, що сьогодні, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Зауважимо, що серед іншого він зобов'язує військовозобов'язаних українців протягом 60 днів оновити дані в ТЦК зручним для них способом.

Зазначимо, що відсьогодні зробити це можна не лише в ТЦК. Тепер українці також можуть оновити військові дані у ЦНАПах або через електронний кабінет військовозобов'язаного, скориставшись додатком Резерв+.

У своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, що змінилося у процесі мобілізації та які штрафи відтепер чекають на ухилянтів.

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