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"Моя головна мета зараз". Надаль поділився кар'єрними планами після вильоту з French Open

Фото: Рафаель Надаль зачохлив ракетку в першому ж раунді "Ролан Гарроса" (fft.fr)
Автор: Антон Федорців

Іспанський тенісист Рафаель Надаль поміркував про наступні турнірні виклики після поразки від німця Александера Звєрєва в першому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.

Культовий піренеєць припустив, що пропустить Вімблдонський турнір заради кращої підготовки до Олімпійських ігор. Ветеран не хоче розбивати особистий ґрунтовий сезон трав'яним мейджором.

"Для мене зараз видається складним перехід на траву, а потім грати на Олімпіаді знову на ґрунті. Я не можу підтвердити нічого. Мені потрібно поспілкуватися з командою і проаналізувати факти. Але я не вважаю розумним після всього того, що трапилося з моїм тілом, робити великий перехід на зовсім інше покриття, а потім негайно повертатися на ґрунт", – заявив Надаль.

Іспанський тенісист додав, що головною метою зараз для нього буде підготовка до Ігор-2024 у Парижі. Тенісні змагання на Олімпіаді розпочнуться 27 липня і триватимуть до 4 серпня. Надаль змагатиметься за третю олімпійську нагороду.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Балеарських островів, до туру потрапив у 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, визнаний майстер ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри серії "Гренд Слем". Улюблений мейджор зірки – "Ролан Гаррос" (14 перемог). На Олімпійських іграх-2008 здобув "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив майже 135 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія". Упродовж усієї кар'єри грає в екіпіруванні від Nike.

До слова, раніше пригадали найяскравіші виступи українців на "Ролан Гарросі".

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ТенісОлімпіада 2024Рафаэль Надаль