"Моя главная цель сейчас". Надаль поделился карьерными планами после вылета с French Open

Культовый пиренеец предположил, что пропустит Уимблдонский турнир ради лучшей подготовки к Олимпийским играм. Ветеран не хочет разбивать личный грунтовый сезон травяным мэйджором.

"Для меня сейчас кажется сложным переход на траву, а потом играть на Олимпиаде снова на грунте. Я не могу подтвердить ничего. Мне нужно пообщаться с командой и проанализировать факты. Но я не считаю разумным после всего случившегося с моим телом делать большой переход на совсем другое покрытие, а затем немедленно возвращаться на грунт", – заявил Надаль.

Испанский теннисист добавил, что главной целью сейчас для него будет подготовка к Играм-2024 в Париже. Теннисные соревнования на Олимпиаде начнутся 27 июля и продлятся до 4 августа. Надаль будет соревноваться за третью олимпийскую награду.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Балеарских островов, в тур попал в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, признан мастер грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира серии "Грэнд Слэм". Любимый мейджор звезды – "Ролан Гаррос" (14 побед). На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал почти 135 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история". На протяжении всей карьеры играет в экипировке от Nike.