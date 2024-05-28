RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Моя главная цель сейчас". Надаль поделился карьерными планами после вылета с French Open

Фото: Рафаэль Надаль зачехлил ракетку в первом же раунде "Ролан Гарроса" (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поразмышлял о следующих турнирных вызовах после поражения от немца Александера Зверева в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.

Культовый пиренеец предположил, что пропустит Уимблдонский турнир ради лучшей подготовки к Олимпийским играм. Ветеран не хочет разбивать личный грунтовый сезон травяным мэйджором.

"Для меня сейчас кажется сложным переход на траву, а потом играть на Олимпиаде снова на грунте. Я не могу подтвердить ничего. Мне нужно пообщаться с командой и проанализировать факты. Но я не считаю разумным после всего случившегося с моим телом делать большой переход на совсем другое покрытие, а затем немедленно возвращаться на грунт", – заявил Надаль.

Испанский теннисист добавил, что главной целью сейчас для него будет подготовка к Играм-2024 в Париже. Теннисные соревнования на Олимпиаде начнутся 27 июля и продлятся до 4 августа. Надаль будет соревноваться за третью олимпийскую награду.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Балеарских островов, в тур попал в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, признан мастер грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира серии "Грэнд Слэм". Любимый мейджор звезды – "Ролан Гаррос" (14 побед). На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал почти 135 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история". На протяжении всей карьеры играет в экипировке от Nike.

К слову, ранее вспомнили самые яркие выступления украинцев на "Ролан Гарросе".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисОлимпиада 2024Рафаэль Надаль