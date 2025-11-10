Мовний занепад у школах Києва: російську почали використовувати частіше і вчителі, і учні

Дослідження: порушення мовного закону на уроках і перервах

Моніторинг Держслужби якості освіти спільно з Уповноваженим із захисту державної мови у квітні-травні 2025 року показав:

24% вчителів у Києві під час уроків та 40% на перервах використовують недержавну мову;

по Україні середні показники - 14% на уроках і 21% на перервах.

Опитування учнів засвідчило, що 66% порушують мовний закон на уроках, а 82% - на перервах. Тільки 18% школярів Києва говорять виключно українською. Це на 10% менше, ніж торік.

Водночас приблизно 5% від загальної кількості скарг, які надходять офісу мовного омбудсмена, стосують сфери освіти: як шкіл, так і дошкільних закладів.

"Щодо шкіл, ця частина скарг складає всього лише чверть від загальної кількості скарг щодо освіти. Здавалося б, небагато. Але невелика кількість скарг не означає відсутність порушень. Очевидно, це пов'язано зі специфікою відносин між суб'єктами освітнього процесу. Батьки й діти певною мірою зацікавлені в лояльності вчителів. Крім того, існує проблема з фіксацією порушення", - пояснив заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко.

Результати моніторингу (скриншот)

Мовні вподобання учнів і вчителів

У 2025 році українську рідною вважають лише 32% учнів Києва. Російську або обидві мови називають рідними 28% батьків та 15% вчителів.

Частково це пояснюється домашнім спілкуванням російською та контентом в інтернеті, який впливає на мовні звички молодого покоління.

"Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Молоде покоління застосовує російську навіть частіше, ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок", - додав Сиротенко.

Чинники, що перешкоджають українській

За даними дослідження, головними причинами низького рівня використання державної мови є:

російськомовний контент в інтернеті (35% батьків);

спілкування вдома російською (до 81% учителів, 49% учнів);

недостатній рівень володіння українською;

відсутність україномовного середовища та упереджене ставлення до мови.

Результати моніторингу (скриншот)

Пропозиції щодо виправлення ситуації

Сиротенко наголосив на необхідності ухвалення закону №13072, системної правової та ціннісної просвіти вчителів і учнів, а також посилення контролю у школах:

"Керівник закладу має забезпечувати виконання освітнього процесу державною мовою та нести персональну відповідальність за дотримання мовного закону", - заявив Сиротенко.