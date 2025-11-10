Мовний занепад у школах Києва: російську почали використовувати частіше і вчителі, і учні

Школи в Києві значно рідше почали використовувати українську мову в освітньому процесі. Майже чверть вчителів зараз ведуть російською уроки, і лише 18% учнів спілкуються виключно українською. Це на 10% менше, ніж торік.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на сайт Уповноваженого із захисту державної мови.
Моніторинг Держслужби якості освіти спільно з Уповноваженим із захисту державної мови у квітні-травні 2025 року показав:
Опитування учнів засвідчило, що 66% порушують мовний закон на уроках, а 82% - на перервах. Тільки 18% школярів Києва говорять виключно українською. Це на 10% менше, ніж торік.
Водночас приблизно 5% від загальної кількості скарг, які надходять офісу мовного омбудсмена, стосують сфери освіти: як шкіл, так і дошкільних закладів.
"Щодо шкіл, ця частина скарг складає всього лише чверть від загальної кількості скарг щодо освіти. Здавалося б, небагато. Але невелика кількість скарг не означає відсутність порушень. Очевидно, це пов'язано зі специфікою відносин між суб'єктами освітнього процесу. Батьки й діти певною мірою зацікавлені в лояльності вчителів. Крім того, існує проблема з фіксацією порушення", - пояснив заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко.
У 2025 році українську рідною вважають лише 32% учнів Києва. Російську або обидві мови називають рідними 28% батьків та 15% вчителів.
Частково це пояснюється домашнім спілкуванням російською та контентом в інтернеті, який впливає на мовні звички молодого покоління.
"Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Молоде покоління застосовує російську навіть частіше, ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок", - додав Сиротенко.
За даними дослідження, головними причинами низького рівня використання державної мови є:
Сиротенко наголосив на необхідності ухвалення закону №13072, системної правової та ціннісної просвіти вчителів і учнів, а також посилення контролю у школах:
"Керівник закладу має забезпечувати виконання освітнього процесу державною мовою та нести персональну відповідальність за дотримання мовного закону", - заявив Сиротенко.
Читайте наше велике інтерв'ю з Уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською про поточний стан "мовного питання", боротьбу із російським контентом та покарання за порушення мовного закону.
Раніше ми писали про те, що в Україні потребує уточнення законодавство щодо використання державної мови у сфері позашкільної освіти. Нині над цим працює робоча група Верховної Ради.